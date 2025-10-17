Председатель парламента Карелии провел встречу с главой Петрозаводска

Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович и глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова осмотрели объекты благоустройства в центре Петрозаводска.





В частности, у стелы «Город воинской славы», мемориального комплекса «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём славы» и в сквере Александра Шотмана проводится модернизация освещения. На территории Зарецкого парка скоро будут оборудованы пешеходные дорожки из брусчатки, лестничные спуски, установят опоры освещения - благоустройство проходит в несколько этапов. На пр. Карла Маркса заменили асфальт.

Реализация многих проектов стала возможной благодаря закону «О статусе столицы Республики Карелия» и субсидиям из республиканского бюджета на социально-экономическое развитие Петрозаводска.

Как отметил Председатель Парламента, изменения в жизни Петрозаводска заметны в самых разных сферах.

В городе не только благоустраиваются парки, скверы и памятные места, но и ремонтируются школы, дороги и мосты, а также появляются новые детские сады. Запускаются новые маршруты, обновляется общественный транспорт, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы. Все это стало результатом совместного труда всех уровней власти – Главы и Правительства Карелии, Законодательного Собрания, городской власти. И принятие закона о столичном статусе в этом играет немаловажную роль»,

— сказал Элиссан Шандалович.

Он добавил, что при подготовке бюджета Карелии на 2026 год парламент учтёт расходы на развитие административного центра республики.



От эффективного взаимодействия с депутатским корпусом зависит результат. Спасибо депутатам Законодательного Собрания, депутатам Петросовета, Правительству Карелии. Совместная работа всегда дает результат. Конечно, есть еще над чем работать, есть мысли, что еще сделать, чтобы город становился еще более уютным и комфортным для горожан»,

— отметила Инна Колыхматова.



Также участники совещания посетили территорию на улице Гоголя у стадиона «Спартак», где в рамках республиканского закона о комплексном развитии территорий планируется расселение аварийного жилья.

Фото: ЗС РК