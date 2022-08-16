Предприниматели прошли подготовку для подачи грантовых заявок

В первый день обучения участники программы под руководством бизнес-эксперта и действующего предпринимателя Елены Белонович научились грамотно упаковывать свои бизнес-идеи в проекты. Они рассмотрели основные требования к бизнес-плану, изучили его структуру и получили пошаговую инструкцию по проведению финансовых расчетов. Спикер также дала подробные рекомендации по подготовке пакета документов для подачи заявки на грант.

11 августа участников ждала встреча с консультантом отдела развития предпринимательства и поддержки инновационной политики Минэкономразвития Карелии Ксенией Жаровой, рассказавшей о существующих мерах государственной поддержки бизнеса.

В завершение программы перед аудиторией выступила менеджер по работе с госорганами компании «СКБ Контур» Мария Сыман. Она рассказала предпринимателям о преимуществах и порядке получения электронно-цифровой подписи.

Что важно, предприниматели получили практические рекомендации, которые существенно повысят шансы на получение грантовой поддержки. Результатом обучения стали готовые бизнес-планы, заполненные грантовые заявки, сформированные пакеты документов и анализ типичных ошибок.

Итогами обучающей программы предпринимали остались довольны.

Отличные спикеры! Активно взаимодействуют с аудиторией, вникают в каждую конкретную ситуацию и помогает по каждому конкретному вопросу. У Елены Белонович – талант объяснять сложные вещи простым языком. На любой вопрос она находит ёмкий и точный ответ. Это тот самый случай, когда учиться – в удовольствие!

– делится впечатлениями предприниматель Екатерина Дворжицкая.

Изначально сомневался, что говорить о сложном можно доступным языком, и предприниматель Вениами Киселев.

По пути на обучение, я больше всего переживал, что обучение будет нудным, а спикеры скучными. Такой опыт у меня уже был. Однако я был приятно удивлен ярким, эмоциональным, живым спикером Еленой Белонович. Помимо того, что она разложила информацию по полочкам, Елена активно отвечала на вопросы, общалась с аудиторией и в процессе привлекала слушателей к различным активностям. В результате изначально «душная» тема превратилась в простую и доступную информацию, необходимую для подачи заявки на грант,

– рассказывает Вениамин.

Получить информацию об обучающих мероприятиях предприниматели и те, кто еще только планирует начать свое дело, могут получить на сайте Центра «Мой бизнес» Республики Карелия или по телефону (8142) 44-54-00.

На правах рекламы.