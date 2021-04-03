Правительство одобрило ужесточение наказаний за нарушение ПДД
Правительство России одобрило законопроект, закрепляющий повышенные меры ответственности за нарушение правил дорожного движения лицами, подвергнутыми административному наказанию. Об этом сообщает РИА Новости.
«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264 (1) Уголовного кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в сообщении кабмина.
Законопроектом в новой редакции излагается соответствующая статья, в одной из частей которой закрепляются повышенные меры ответственности за нарушение ПДД.
Ранее стало известно о планах министерства юстиции России дополнить проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) новыми нормами, пишет «Лента.ру». Например, предлагается отбирать у автомобилиста права на срок до полутора лет, если в течение года он совершил три грубых нарушения ПДД. В частности, проехал на красный свет, выехал на встречную полосу, превысил скорость на 60 километров в час. На три года можно лишиться прав за пьяное вождение с ребенком в салоне. В настоящее время за это грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет. Фото gypsyjackband.ru