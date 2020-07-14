Построенная в Петрозаводске ладья причалила в столице штата Нью-Йорк

Ладья «Пилигрим», построенная в Петрозаводске в традициях Русского Севера по старинным чертежам, приплыла в столицу штата Нью-Йорк город Олбани, сообщает ТАСС.

Капитан деревянного поморского трехмачтового судна Сергей Синельник рассказал, что рассчитывает пройти до Великих озер, достичь крайней западной точки, а затем по суше попытаться перебросить «Пилигрима» до Тихоокеанского побережья и добраться к Аляске.

По сообщению издания, для экипажа ладьи организуют ознакомительные туры по Олбани, в частности, покажут Капитолий.

Ладью спустили на воду в июле 2017 года в Петрозаводск. Столица Карелии стала отправной точкой кругосветного путешествия, которое длится уже три года. Из Петрозаводска судно прошло до Петербурга, затем по Балтийскому морю дальше в Европу. Ладья побывала в Финляндии, приняла участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовала в Германии, вдоль побережья Испании и Португалии дошла до Канарских островов, Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса), Карибских, Багамских островов, а затем до США.

На борту ладьи есть небольшой музей с коллекцией моделей русских исторических лодок, начиная со средневековья, а также легендарные парусники, отличившиеся в истории России. В моделях, небольших диарамах, фотографиях — также история русского зодчества: копии деревянных часовен, церквушек, бань, домов, амбаров. В крупных портах разных стран, в музеях и в клубах, на различных фестивалях мореплаватели демонстрируют историю мореплаваний и кораблестроения, историю русского зодчества.