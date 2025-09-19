Поселок в Карелии стал городом - людям придется платить за свет иначе

Поселок Юляристиоя в Питкярантском округе вовсе таким не является, как думали местные жители. Населенный пункт приравнен к городу.

Республиканский закон № 2837-3РК от 28 апреля 2023 года определил, что поселок Юляристиоя входит в состав города Питкяранта. Значит и тарифы на электроэнергию должны применяться соответствующие. Попросту говоря, в городе тарифы выше. Местные жители жаловались на это в соцсети – в июне-июле тариф для села был 3,35 и 3,77 р за кВТ*ч, а в августе для города стал – 5,39.

В госкомитете по ценам и тарифам отметили, что причиной расхождений стала техническая неточность в базах данных энергосбытовой компании «ТНС энерго Карелия». Неточность исправили. При этом перерасчет делать не стали, чтобы людям не пришлось доплачивать разницу, накопившуюся за период применения «сельского» тарифа.