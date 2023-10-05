Портреты отличившихся педагогов разместили в Галерее передовиков

Ко Дню учителя в Галерее передовиков на Энгельса разместили портреты отличившихся педагогов.

В галерее ежегодно будут размещать имена выдающихся людей различных профессий и сфер деятельности. Такое решение поддержали 85% участников электронного голосования, сообщили в мэрии. Первыми почетное место в центре Петрозаводска заняли представители образования. // фото freepik.com/ j comp