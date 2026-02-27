27 февраля 2026, 08:48
Полмиллиона нужно на сохранение козырька с лемехом в доме в Карелии

В Сортавале остался один дом с деревянной черепицей на козырьке подъезда, на сохранение исторического облика нужны деньги
Красивый деревянный навес над подъездом старого дома в Сортавале хотят отремонтировать. Об инициативе рассказали в паблике республиканского центра по охране объектов культурного наследия.

Жилой дом по улице Советская, 14, в Сортавале является объектом культурного наследия регионального значения и характерным примером жилой застройки города рубежа XIX-XX веков. Над подъездом расположены два объемных трехскатных навеса, которые покрыты лемехом - деревянной черепицей.

Отмечается, что подобное архитектурное решение является уникальным для города и больше нигде в Сортавале не сохранилось. Между тем состояние козырька признано неудовлетворительным.

Благотворительный фонд сохранения культурного наследия хочет сохранить исторический козырек. Для этого требуется разработать научно-проектную документацию, разобрать конструкции, изготовить новые элементы по образцам оригинала и восстановить покрытия из деревянного лемеха.

Стоимость реставрации оценили в 650 тысяч рублей. Фонд организовал сбор средств, чтобы начать работы в текущем сезоне.

