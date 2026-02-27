Жестокое убийство, похожее на казнь, произошло в Петрозаводске

В Петрозаводске, в доме на улице Куйбышева ровно 20 лет назад было совершено преступление – убийство. Сообщение об этом поступило в милицию около четырех часов дня. Тело предпринимателя и депутата Городского совета Павла Леккоева. Тело депутата обнаружила уборщица, которая пришла убирать подъезд. Она обратила внимание, что дверь в квартиру не закрыта. Сразу же начала работу следственная группа, которая занялась установлением причин смерти депутата. В Петросовет Павел Леккоев избирался от жителей Сулажгоры и Пятого поселка, работал в горсовете всего первый созыв. Был членом фракции «Единая Россия». Местом его работы была гостиница «Прионежская», где он занимал должность заместителя директора.

За последние полгода на тот момент это была четвертая громкая смерть в Петрозаводске. В СМИ писали, что убийство Павла Леккоева осталось нераскрытым.

...

Более пяти миллионов наград времен Великой Отечественной войны к 2006 году так и не нашли своих героев – сообщили журналистам. Эти награды хранились в архивах. Многие из тех, кому они были предназначены, погибли в конце войны или умерли позже. Поэтому в мирные годы эти награды чаще всего получали родственники погибших героев. Ордена Отечественной войны Второй степени и медали За Отвагу – был удостоен рядового стрелкового корпуса Иван Емельянов. Он погиб в 1945 году.

Спустя более чем 60 лет награды получил его брат Николай Емельянов. И за это время не утихла боль потери. Николай Владимирович был мальчишкой, когда проводил на фронт отца и двух старших братьев. Иван ушел в 1943-м году: «Я его проводил в армию… с тех пор мы ничего не знали».

В тот день в 2006 году Николай Владимирович узнал, что средний брат Иван погиб, освобождая Польшу. Там он был и похоронен. За свои подвиги он был удостоен наград. Медаль «За Отвагу» была самой дорогой для солдат наградой на той войне.

Награда нашла героя благодаря Дмитрию Богачеву, который жил в Москве и приехать в Петрозаводск не смог. Он восстанавливал историческую справедливость с 1983 года, когда нашел могилу своего деда, воевавшего на карельском фронте. С тех пор благодаря Дмитрию родственники 70 бойцов узнали, где погибли их близкие. Разыскать такую информацию было очень непросто. Как и в случае с Иваном Емельяновым.

«В Книге Памяти он не числится, - сообщил Юрий Власов, председатель КРО Российского фонда мира. – Хотя при составлении 8-томника Книги Памяти мы пользовались и документами республиканского военкомата, и материалами архива Министерства обороны… Но вот тут Дима порадовал неожиданно! Опять рылся в архивам, нашел документы». Николай Владимирович надеялся, что доживет до того времени, когда найдут место, где погиб его старший брат Александр.

В Центре национальных культур открылась выставка «Метаморфозы обрядовой игрушки». Мало кто знает, что «панки» изначально – это не презирающие рамки приличия молодые люди с разноцветными ирокезами, а деревянные истуканы. Древние славяне вырезали их для того, чтобы они приносили удачу. С тех пор много воды утекло, но некоторые предметы ритуальной культуры наших предков сохранить удалось. С незапамятных времен и вплоть до 20 века жители северных широт нашей страны делали различные игрушки-талисманы. Преимущественно это были тряпичные куклы, которые изготавливали без помощи ножниц и иголки. На каждый случай была своя кукла. Например: 12 «лихорадок». Их делали, чтобы не болеть. Хранили за печкой и сжигали каждый год.

Сам автор выставки и мастер Дмитрий Москин даже не решился сказать – верит ли он в сверхъестественную силу этих кукол или нет: «С одном стороны, как человек 21 века, я не верю. Но, с другой стороны, имея такую родословную, верю. В то, что в этих формах, которые здесь представлены, в них добрая, охранная сила». Оказалось, древние традиции живут. Причем, сохранились не только в отдаленных глубинках, но и в центре.

«Возьмем, например, такой праздник, который сейчас возрождается и широко практикуется, это праздник Масленицы. То есть сжигание чучела – это и есть использование куклы, только больших размеров, это связано с традицией, с обрядом», - сказала Татьяна Яшкова, мастер традиционной куклы.

Авторы кукол не утверждали, что они способны избавить нас от всех проблем, но спокойствие и уверенность в завтрашнем дне могли дать и современному человеку.

Таким было 27 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности