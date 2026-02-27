27 февраля 2026, 08:00
Самолет приземлился в Петербурге, но покатился. Пассажиры целы
Транспортная прокуратура проводит проверку из-за инцидента с самолетом
фото телеграм-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
В воздушной гавани Северной столицы 27 февраля расследуют инцидент на летном поле. Самолет, выполнявший рейс Екатеринбург-Петербург, приземлился, но после посадки выкатился за пределы рулежной дорожки. На борту находились 138 пассажиров и семь членов экипажа.
Обошлось без пострадавших. Пассажиры благополучно покинули борт. Инцидент в петербургском аэропорту Пулково стал поводом для проверки транспортной прокуратуры. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.
«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», - говорится в сообщении ведомства.