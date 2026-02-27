Деревню и старинное кладбище в Карелии может смыть в Онежское озеро

В старинной вепсской деревне в Прионежском районе бьют тревогу. Берег уходит в озеро.

Высокие склоны берега обрушаются непрерывно вдоль всей деревни Каскесручей. Это уже представляет реальную угрозу жителям – площадь сельхозугодий сокращается, как и приусадебных участков, есть угроза для ЛЭП и церковного кладбища, домов и хозпостроек, а также для участка федеральной трассы А-215 Лодейное поле-Вытегра-Прокшино-Плесецк-Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску. Такие выводы сделали в Невско-Ладожском бассейновом водном управлении в мае 2025 года, на них обратила внимание карельский парламентарий.

Жители деревни Каскесручей жалуются на размыв берега, на то, что воды Онежского озера подступают к домам. По мнению людей, разрушению берега способствуют буровзрывные работы на близлежащих карьерах. Они обращаются за помощью, но берег так никто не укрепляет.

По данным депутата, проблему с берегом озвучивали еще в феврале 2017 года во время круглого стола по проблемам защиты и развития коренных малочисленных народов Карелии в рамках визита Совета по правам человека при президенте РФ. Тогда, по информации парламентария, местной власти было рекомендовано начать борьбу с эрозией берега.