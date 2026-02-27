27 февраля 2026, 09:11
Российские ледоколы помогли застрявшим в водах Финляндии судам
В Суоми рассказали о помощи российских ледоколов в Финском заливе
Фото: shopify.com
Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.
По информации источника, работы проводятся в рамках установленных международных процедур зимней навигации.
«По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии»,
— цитирует сообщение агентства источник.
Как уточняет агентство, сложившаяся сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.