Российские ледоколы помогли застрявшим в водах Финляндии судам

Российские ледоколы помогают судам, застрявшим во льдах в Финском заливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

По информации источника, работы проводятся в рамках установленных международных процедур зимней навигации.

«По запросу агентства транспортной инфраструктуры российский ледокол также может оказать помощь грузовому судну, находящемуся в территориальных водах Финляндии»,

— цитирует сообщение агентства источник.

Как уточняет агентство, сложившаяся сложная ледовая обстановка и сильный ветер привели к тому, что грузовые суда застревают во льдах в международных водах Финского залива и в территориальных водах Финляндии.