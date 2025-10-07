Полиция ищет школьников-зацеперов в Петрозаводске

В Петрозаводске двое школьников прокатились «верхом» на троллейбусе. Поездку зайцев запечатлели проезжавшие мимо водители. На опубликованные в соцсети видеозаписи обратили внимание в муниципальном предприятии и полиции. Маленьких хулиганов теперь ищут.

В паблике «Городского транспорта» рассказали, что 6 октября двое мальчиков прокатились на троллейбусе, зацепившись за лестницу. На предприятии созвали срочное совещание, а водителям и кондукторам собираются повторно разъяснить алгоритм действий в подобных ситуациях.

Детей и родителей сейчас ищут. Госавтоинспекция просит петрозаводчан сообщить информацию о личностях юных зацеперов.