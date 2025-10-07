07 октября 2025, 16:32
Полиция ищет школьников-зацеперов в Петрозаводске
Опасное развлечение подростков не осталось без внимания
фото стопкадр видео паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»
В Петрозаводске двое школьников прокатились «верхом» на троллейбусе. Поездку зайцев запечатлели проезжавшие мимо водители. На опубликованные в соцсети видеозаписи обратили внимание в муниципальном предприятии и полиции. Маленьких хулиганов теперь ищут.
В паблике «Городского транспорта» рассказали, что 6 октября двое мальчиков прокатились на троллейбусе, зацепившись за лестницу. На предприятии созвали срочное совещание, а водителям и кондукторам собираются повторно разъяснить алгоритм действий в подобных ситуациях.
Детей и родителей сейчас ищут. Госавтоинспекция просит петрозаводчан сообщить информацию о личностях юных зацеперов.