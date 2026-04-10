Погода в Карелии «зависла»: 11 апреля вновь без осадков
В субботу, 11 апреля, в Петрозаводске синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -2...-7°С, местами до -10°С, днём +9...+14°С, местами +4...+9°С.
По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +11°C.
В Кеми ночью -2°C, днём +11°C.
В Кондопоге ночью -1°C, днём +9°C.
В Медвежьегорске ночью -1°C, днём +11°C.
В Олонце ночью -3°C, днём +11°C.
В Пудоже ночью 0°C, днём +8°C.
В Сегеже ночью -3°C, днём +10°C.
В Сортавале ночью -1°C, днём +9°C.
В Суоярви ночью -2°C, днём +10°C.