Погода в Карелии «зависла»: 11 апреля вновь без осадков

В субботу, 11 апреля, в Петрозаводске синоптики прогнозируют небольшую облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью -2...-4°С, днём +7...+9°С. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха ночью -2...-7°С, местами до -10°С, днём +9...+14°С, местами +4...+9°С.

По прогнозу федеральной метеослужбы: в Калевале ночью -4°C, днём +11°C.

В Кеми ночью -2°C, днём +11°C.

В Кондопоге ночью -1°C, днём +9°C.

В Медвежьегорске ночью -1°C, днём +11°C.

В Олонце ночью -3°C, днём +11°C.

В Пудоже ночью 0°C, днём +8°C.

В Сегеже ночью -3°C, днём +10°C.

В Сортавале ночью -1°C, днём +9°C.

В Суоярви ночью -2°C, днём +10°C.