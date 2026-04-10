46% россиян намерены готовить пасхальные блюда

73% россиян планируют праздновать Пасху, такие данные озвучил аналитический центр ВЦИОМ.

По данным опроса, Пасха, которую в этом году отмечают 12 апреля, заняла четвертое место среди наиболее значимых праздников в стране. В топ-3 вошли Новый год, День Победы и 8 Марта.

При этом крайне важным праздником Пасху считают только 22% опрошенных, что на 7% меньше по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении.

По данным источника, наиболее распространенными традициями в семьях остаются окрашивание яиц (15%), выпечка куличей и совместные застолья (по 10%). Однако только 46% опрошенных намерены готовить пасхальные блюда, а 38% планируют принимать гостей. За год число приверженцев кулинарных традиций снизилось на 9%.

Аналитики отмечают, что за последнее десятилетие уровень православной идентичности в России снизился на 10%, но она продолжает сохранять доминирующее положение.

«При этом портрет типичного православного сегодня – это женщина старшего возраста, проживающая в небольших городах или на селе»,

— говорится в сообщении.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.