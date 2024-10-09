Погибшего 24-летнего военного похоронили в Карелии

В поселке Ковера сегодня прошла церемония прощания с военнослужащим Дмитрием Кютчиевым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Олонецкого района.

Погибшему бойцу было всего 24 года. Известно, что его жизнь оборвалась еще 31 марта этого года во время выполнения боевых задач в зоне СВО.

Проводить военного в последний путь пришли его родные и близкие, друзья, жители поселка. // Фото паблика администрации Олонецкого района