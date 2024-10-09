В Карелии пройдут соревнования по фиджитал спорту

Олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта России Никита Нагорный не только является вице-президентом Федерации гимнастики России, но и возглавляет Всероссийскую федерацию фиджитал спорта и Всероссийское детско-юношеское движение «Юнармия». Он посетил самую большую школу в Карелии - Школу №55, где встретился с юнармейцами и активной молодежью.

Никита Нагорный рассказал учащимся о своем пути в профессиональном спорте, наставниках и важных победах. Участники встречи интересовались патриотическими мероприятиями по линии «Юнармии», развитием фиджитал спорта в России.

Для прославленного спортсмена провели экскурсию по школьному кванториуму, а также рассказали о прошедшем семинаре «Фиджитал спорт». Никита Нагорный даже попробовал свои силы в игре роботов, сконструированных учащимися.

После олимпийский чемпион встретился с Первым заместителем Главы Карелии - премьер-министром Правительства республики Александром Чепиком. На мероприятии обсуждались возможности развития фиджитал спорта в Карелии, а также проведение межрегиональных соревнований.

Фиджитал спорт - это перспективное направление, а главное оно интересно нашей молодежи. Фиджитал спорт дает нам возможность вовлечь подростков, проводящих много времени за компьютерами, в спорт. Карелия готова принимать соревнования по фиджитал спорту, и первое такое мероприятие состоится уже в следующем году,

- отметил Александр Чепик.

Напомним, что в Карелии федерация фиджитал спорта начала работу в 2023 году. Ее возглавляет Юрий Стародубцев. За этот период в республике прошли тестовые соревнования по дисциплине «Beat Saber» (музыкальная компьютерная игра с элементами виртуальной реальности) и «футбольному двоеборью». В марте 2025 года Петрозаводск впервые примет соревнования по фиджитал спорту – Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

//Фото: Правительство РК