28 марта 2025, 11:10
Происшествия

Подозрительные сало, котлеты, фарш обнаружили в магазине Петрозаводска

Почти 9 кг продуктов арестовали в торговой точке
фото: freepik.com

Петрозаводчанин пожаловался в Россельхознадзор на продукцию одного из магазинов. Специалисты проверили торговую точку и нашли нарушения.

В магазине обнаружили сало, шпик, котлеты, фарш без маркировки с указанием сроков годности, условиях хранения и производителе. На фарш и котлеты не было ветеринарных сопроводительных документов.

Россельхознадзор арестовал 8,9 кг продукции. Вопрос о наказании юрлица и о том, что делать с продукцией, еще решается.

Ранее в столице Карелии арестовали более 500 кг рыбной продукции.

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Метки: 
магазин
Продукты
новости петрозаводска
Россельхознадзор