15 апреля 2024, 13:16
Подозреваемого в совершении преступления жителя Карелии нашли
Объявленного в розыск уроженца Вилги больше не ищут
Объявленного в розыск уроженца Вилги 1979 года рождения нашли. Об этом сообщили в МВД Карелии.
Мужчину искали стражи порядка Прионежского района, его подозревали в уклонении от отбывания ограничения либо лишения свободы или от применения принудительных мер медицинского характера.
Ранее в полиции говорили, что разыскиваемый мог находиться в Петрозаводске среди лиц без определенного места жительства.