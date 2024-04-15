Подозреваемого в совершении преступления жителя Карелии нашли

Объявленного в розыск уроженца Вилги 1979 года рождения нашли. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Мужчину искали стражи порядка Прионежского района, его подозревали в уклонении от отбывания ограничения либо лишения свободы или от применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее в полиции говорили, что разыскиваемый мог находиться в Петрозаводске среди лиц без определенного места жительства.