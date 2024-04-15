Пешеходный переход около школы в Пудоже сделают лишь по решению суда

На перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса в Пудоже отсутствовал пешеходный переход. Рядом расположены образовательные учреждения, поэтому прокуратура сочла такую ситуацию небезопасной для школьников, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

- Проверка показала, что отсутствуют знаки и разметка, обозначающие наличие пешеходного перехода, что создает реальную угрозу безопасности несовершеннолетних, обучающихся в расположенных вблизи образовательных учреждениях,

- отметили в прокуратуре Карелии.

Прокурор подал в суд иск и попросил возложить на районную администрацию обязанность оборудовать «зебру» в этом месте.

Требования прокурора удовлетворили, ответчику велели устранить допущенные нарушения в течении трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. // фото: «Петрозаводск говорит»