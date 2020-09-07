В Карелии забывают вкус настоящего картофеля

Текст: Антонина Кябелева

- Мне все лето друзья звонили с двумя вопросами: «Ксюха, привет, клубника есть?» Я говорю: «Есть». - «А ты еще не вышла замуж?» Я отвечаю: «Нет», - рассмеялась Ксения Сосункевич.

То, что молодая, жизнерадостная девушка — опытный фермер, в арсенале которой 60 гектаров картофеля и 5 гектаров клубники, просто не укладывалось в голове. Но для Ксении растениеводство давно стало главным делом жизни. И два высших образования — экономическое и юридическое - оказались очень кстати.

Фермерское хозяйство «Бесовецкое», расположенное недалеко от поселка Шуя, создали отец Ксении и его родной брат еще в 1992 году. На месте болот появились картофельные поля. Удалось построить собственное овощехранилище, постепенно приобрести необходимую технику, трактора. Преимущество хозяйства в собственном овощехранилище, которое позволяет продавать картофель вплоть до мая. В ближайшей перспективе планируется расширить овощехранилище и построить ангар для сельхозтехники. Помимо овощей, в хозяйстве выращивают клубнику, которая, с точки зрения экономики, способна конкурировать с картофельными полями.

В этом году ООО «Бесовецкое» приобрело в Англии теплицу с площадью покрытия в один гектар. Она рассчитана на 56 тысяч саженцев клубники.

- В связи с коронавирусом теплицу доставили только в мае. Но шеф-монтаж не пустили, мы полтора месяца собирали ее сами. А с шеф-монтажом мы бы сделали это за две недели... В следующем году мы уже не будем зависеть от погоды, - объяснила Ксения.

По ее словам, если опыт окажется удачным, то всю клубнику в хозяйстве будут выращивать в закрытом грунте. Ксения отметила, что теплицы — это не только благоприятная среда для растений, но и комфортные условия труда для работников, которым сейчас приходится трудиться, невзирая на дождь, ветер, холодную погоду.

- Мы первые в Карелии сделали систему полива. Мы четко контролируем питание растений. Это помогает раскрыть потенциал и поднять урожайность клубники. В этом нет ничего сверхъестественного,

- заметила фермер.

В этом году в ООО «Бесовецкое» собрали около 18 тонн клубники, а урожай картофеля планируется в пределах 1,3 тысячи тонн. В небольших объемах есть капуста, морковь и свекла, но это, так сказать, пока непрофильный бизнес. Для выращивания в промышленных масштабах нужна дополнительная техника и земля, которой, увы, нет. Фермеры готовы работать, снабжая жителей Карелии разнообразными овощами, но без земли это неосуществимо. По словам Ксении, если представители власти так и не смогут решить «земельный вопрос», то хозяйство будет специализироваться на выращивании клубники.

- Картофель у нас распределяется по двум направлениям - это столовый, продовольственный, который мы продаем населению на еду, и второе направление — это выращивание высокопродуктивного семенного картофеля. Мы сотрудничаем с российскими и голландскими компаниями. Они поставляют нам посадочный материал, который мы под их контролем выращиваем, и в январе-феврале отправляем его в российские регионы. Картофель из Карелии едет в южные регионы, где ее весной высаживают,

- рассказала Сосункевич.

Клубничный бизнес в Карелии набирает обороты. Только в 2020 году за выращивание сладкой ягоды взялись два десятка новых фермеров. В ООО «Бесовецкое» клубнику выращивают уже два десятилетия.

Первый гектар клубники, рассказала Ксения, появился в 2000 году благодаря проекту, реализованному в рамках приграничного сотрудничества. Первые несколько лет карельских фермеров консультировали специалисты из Финляндии, давно «набившие руку» на выращивание сладкой ягоды. Сорта клубники, которые выращивают в ООО «Бессовецкое», - родом из Нидерландов.

Местная клубника не покидает пределы республики. Жители Карелии поглощают ягоду рекордными темпами. Ксения рассказала, что в этом году желающие приобрести клубнику записывались за десять дней. Ягоду охотно брали местные пекарни, предложения появились и от торговой сети «Пятерочка», которая выразила желание реализовывать местную продукцию.

Ксения Сосункевич утверждает, что проблем с реализацией продукции у нее нет. Ей не приходится продавать овощи по бросовым ценам, так как есть возможность хранить урожай круглый год.

- Хозяйство у нас небольшое, и мы можем выпендриваться, - рассмеялась Ксения.

Картофель, по ее словам, влет уходит в гипермаркете «Сигма». Она рассказала, что порой ее даже торопят с поставками, так как с утра уже собираются бабушки в ожидании «настоящего» вкусного картофеля, к которому они привыкли с детства.

- Местное население привыкло к вкусной картошке. К нам круглый год за ней приезжают. Часто молодые люди приезжают, говорят, мол, мы вообще не едим картошку, много не надо, одной сетки хватит на всю зиму. Через три недели возвращаются, говорят, что все съели,

- улыбнулась Сосункевич.

По ее мнению, картофель в условиях Карелии — это стабильный бизнес, который при наличии необходимой техники не требует много работников. Для обслуживания комплекса площадью 50 гектаров достаточно десяти человек. Единственный недостаток — это низкая цена 16-20 рублей за килограмм. В этом смысле клубника по 200-300 рублей за килограмм несравнимо привлекательнее. Тем более, что урожайность, рассказала обаятельная фермерша, с применением современных технологий можно поднять до 20 тонн с гектара. Конечно, затраты больше, уровень риска выше, зато и финансовый результат более ощутим.

Главная проблема, по словам Сосункевич, это дефицит земли. Несмотря на то, что в Карелии огромное количество невозделанных сельскохозяйственных земель, получить участок по-прежнему почти неразрешимая задача. Другая беда - отсутствие в России качественного семенного материала. И это касается, увы, не только картофеля и клубники.

- Опытные станции — где они? Я хотела приобрести саженцы черной смородины. Мне предложили в России по 400 рублей за саженец. Я могу по 80 рублей привезти из Голландии качественные проверенные обкатанные промышленные сорта. Вроде бы мы работаем, но что-то идет не так. Наука слишком далека от полей,

- заметила Ксения.

Тема задела и Николая Сосункевич, который до этого с гордость наблюдал за дочерью, не вмешиваясь в беседу.

- Для того чтобы получить субсидию от государства, картофель должен быть районирован, опробован и включен в специальный реестр. В реестре порядка двух тысяч сортов, а выращивается в России сортов десять. И все голландские или немецкие, - добавил он.

Еще одна беда карельских фермеров — отсутствие технической поддержки, необходимой для бесперебойного функционирования оборудования. Даже для системы полива, которая внедрена в хозяйстве «Бесовецкое», в этом году не удалось оперативно приобрести в Санкт-Петербурге необходимые запчасти. Аналогичные проблемы возникают с удобрениями и средствами защиты от различных болезней. Между тем, от того, насколько быстро фермер сумеет решить неожиданно возникшие проблемы, зависит урожай. И счет порой идет на дни.

- Мы в этом году столкнулись даже с дефицитом тары. Фермер должен на весь сезон закупить тару, удобрения. Посылки очень дорого стоят. Система полива мне, вообще, стоила, как крыло самолета. Минус в том, что в Карелии нет своих магазинов, которые бы специализировались на продукции для фермеров,

- заметила Ксения Сосункевич.

Если раньше «спасала» Финляндия, где можно было приобрести все необходимое, то с введением ограничений по количеству ввозимых товаров, закрылась и эта «лазейка» для фермеров.

Зачем молодой и симпатичной, имеющей два высших образования, связывать свою судьбу с тяжелым сельскохозяйственным трудом не в самом благоприятном для земледелия регионе? Этот вопрос занозой застрял в голове. Весело, словно играючи, Ксения рассказывала о непростых буднях современного фермера, который вынужден постоянно выкручиваться, чтобы оставаться на плаву.

- Когда я пошла в первый класс, папа сказал, что у нас будет поле. Я ответила: «Круто». Все лето я проводила на полях, а выходные — на картохе. Потом я работала в банке, была директором предприятия. Но было не очень понятно, ради чего ты работаешь. А здесь ты на своем поле, на свежем воздухе. Понимаешь, сегодня я поработала, осенью получу результат. Ты постоянно учишься, развиваешься. Для меня это очень интересно, - увлеченно говорила Ксения.

Она активно путешествует по Европе, встречается с коллегами, знакомится с тем, как выращивают сельхозкультуры за рубежом. В этом году в ООО «Бесовецкое» в качестве эксперимента высадили голубику. Результат будет известен только через три года. Ксения не скрывала, что эта затея рискованная, и голубика может просто не пережить зиму. Но, как говорится, кто не рискует…. Если опыт окажется удачным, то голубика может стать эксклюзивным продуктом от хозяйства «Бесовецкое».

Сосункевич с неподдельным восторгом рассказала о своем посещении тепличного хозяйства в Нидерландах, где молодые люди в наушниках разъезжают на велосипедах и, слушая музыку, ухаживают за растениями за весьма солидное денежное вознаграждение.

- У них сорок гектаров теплица, где они выращивают перцы. Я захожу — молодежь на велосипедах катается, довольная. Я бы тоже так хотела,

- мечтательно заметила она.

Пока же, призналась фермерша, приходится «батрачить по четырнадцать часов не поднимая головы». Несмотря на проблемы, отравляющие жизнь карельских фермеров, Ксения Сосункевич казалась счастливым человеком с неисчерпаемым запасом энергии, помогающей и нужные запчасти на другом конце страны найти, и с торговыми сетями договориться, и окружающих заразить своим жизнелюбием.

Наблюдая за Ксенией Сосункевич, я невольно вспомнила диалог с министром сельского и рыбного хозяйства РК Владимиром Лабиновым, который состоялся за несколько часов до визита в хозяйство «Бесовецкое».

- Этой весной картофель в сетевых магазинах стоил 10 рублей за килограмм. Понятно, что торговля маржу имела, логистика свою маржу имела. Это значит, что картофель должен был выращен по себестоимости 5 рублей за килограмм. По 5 рублей за килограмм можно вырастить там, где проехал трактор шириной тридцать метров и едет прямо, не останавливаясь, полтора часа, - заметил Лабинов, говоря о трудностях карельского картофелеводства.

По его мнению, Карелия не может конкурировать с южными регионами, где картофель выращивают в индустриальных масштабах.

С этой точкой зрения, я уверена, многие могли бы поспорить. Хотя бы потому, что сетки «индустриального» картофеля хватает на всю зиму, а шуйская съедается за несколько недель. Правда, местного карельского картофеля с каждым годом выращивается все меньше.

Если в 2008 году в Карелии было выращено 78,2 тысячи тонн картофеля, то в 2019 году — 32,9 тысячи тонн. За последние десять лет объемы упали более чем в два раза. И, с моей точки зрения, ширина тракторов здесь ни причем.