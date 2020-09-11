Петрозаводский суд лишил ребенка отца, другого у него нет 

Текст: Антонина Кябелева

История о том, как маленький петрозаводчанин Богдан попал в опекунскую семью из Волгограда, активно обсуждается на федеральных телеканалах. Сейчас судьба ребенка решается в суде.

9 сентября судья Петрозаводского городского суда Ирина Гадючко приняла решение по иску опекуна из Волгограда Галины Власовой, которая настаивала на проведении генетической экспертизы на предмет отцовства Алексея Шевченко. В случае отрицательного заключения Власова просила исключить Шевченко из актовой записи в качестве отца. Алексей Шевченко отказался от проведения экспертизы, но при этом не оспаривал своего отцовства. В суд была вызвана и мать Богдана — Елена Шевченко, бывшая супруга Алексея.

Напомним, Елена в состоянии алкогольного опьянения с маленьким Богданом на руках была задержана сотрудниками полиции в январе 2020 года. Мальчик был доставлен в инфекционную больницу, а потом в Дом ребенка. Мама его так и не забрала. Алексей Шевченко, который воспитывает старшего брата Богдана, утверждает, что не знал о происходящем, находясь в длительной командировке. В результате, когда он спохватился, ребенка уже передали опекунам в Волгоград. На письменные обращения Алексея Шевченко вернуть ему сына, в петрозаводской администрации ответили отказом.

Добиваться возвращения мальчика в Карелию Алексею Шевченко пришлось через суд. Он подал иск с просьбой признать действия чиновников незаконными, так как они передали ребенка опекунам, не уведомив его и не получив у него письменный отказ от Богдана. После этого в суд поступил встречный иск от опекуна ребенка Галины Власовой. Судья Величко решил отложить рассмотрение иска Шевченко до того момента, когда будет принято решение по иску Власовой.

Как рассказал Артем Черкасов, адвокат Алексея Шевченко, действительно, мать Богдана неоднократно рассказывала и медицинским работникам, и представителям органов опеки, что биологически отцом ребенка является ее новый сожитель. Фактически это стало причиной ее развода с бывшим супругом.

Но в суде, рассказал адвокат, Елена Шевченко утверждала, что биологическим отцом Богдана является все же Алексей Шевченко. Свою прежнюю версию она объяснила желанием построить новую семью с другим мужчиной. Она уже была в положении, когда развелась с Алексеем и стала жить с другим мужчиной.

- В суде Елена категорично заявила, что биологическим отцом является Алексей, ее бывший муж,

- сказал Черкасов.

Тем не менее, судья приняла решение удовлетворить иск Власовой и исключить Алексея Шевченко из актов гражданского состояния в качестве отца Богдана.

- Получается, ребенка вообще сегодня оставили без отца. Это, наверное, не совсем правильно и не отвечает интересам ребенка. Если оспаривать отцовство одного мужчины, его нужно заменять другим. Это банально в интересах ребенка. Если он даже не будет его воспитывать, он будет хотя бы алименты платить,

- считает Артем Черкасов.

По его мнению, у суда были все основания, чтобы отказать в иске. Ведь остался открытым вопрос о том, кто же тогда отец ребенка, если не Алексей? Альтернативного отца суду предложено не было. Решение Петрозаводского горсуда, рассказал адвокат, Алексей Шевченко обязательно оспорит в Верховном суде Карелии.

То, что произошло в петрозаводском суде, Артем Черкасов назвал парадоксом. Фактически исход спора между Алексеем Шевченко и Галиной Власовой зависит от того, чей иск будет рассмотрен первым.

Ребенок был передан в опекунскую семью с процессуальными нарушениями. Это признанный факт. Прокурорская проверка, заметил адвокат, это подтвердила. Артем Черкасов вспомнил, что на первом судебном заседании судья Величко задавал вопрос представителю петрозаводской администрации, какие будут последствия, если он удовлетворит иск и признает, что Богдана в опекунскую семью передали с процессуальными нарушениями. Представитель администрации сказала, что в этом случае ребенка придется вернуть в Петрозаводск и передать отцу.

Получается, что если бы суд признал, что Власовой ребенок был передан незаконно, то она автоматически потеряла бы право обращаться в суд с иском относительно отцовства Алексея Шевченко. Опекун сразу превратилась бы в ненадлежащего истца. Но картина меняется на противоположную, если сначала удовлетворить иск Власовой, настаивающей на признании того, что Шевченко не является отцом. В этом случае уже Алексей теряет право требовать признать незаконным передачу ребенка в Волгоград в опекунскую семью, так как юридически он для Богдана становится чужим дядей.

- Суды пошли по схеме: давайте докажем, что Шевченко не отец, тогда не будет оснований для оспаривания опекунства Власовой, и все останется как есть. Ребенок останется в Волгограде, и не будет оснований сомневаться в правомерности действий чиновников петрозаводской администрации, - пояснил Артем Черкасов.

Если следовать логике адвоката, то остается сделать несколько шагов до другого предположения. Получается, достаточно отнять у Шевченко право на отцовство, как скандал с неправомерными действиями органов опеки рассасывается сам собой. Нет отца, который будет сражаться за возвращение ребенка, и нет проблем. Действия чиновников, незаконно отдавших малыша в другой регион, мгновенно обретают легитимность.

И правда, очень удобно. А о Богдане, который при таком развитии событий вряд ли узнает, что у него есть брат, пусть позаботятся опекуны…