Петрозаводский городской суд заблокировал сайты, торговавшие дипломами

Карельская транспортная прокуратура обнаружила сайты с информацией о продаже дипломов. В частности, ресурсы приторговывали корочками Беломорско-Онежского филиала ФБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С.О.Макарова». Пользователи могли просматривать сайты без регистрации.

Тем не менее в стране запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Прокуратура обратилась в суд с административным иском признать информацию на ресурсах запрещенной к распространению.

Петрозаводский городской суд с позицией прокуратуры согласился. Доступ к сайтам заблокирован. (фото skesov.ru)