Цифровую верфь начнут строить в этом году в Петрозаводске

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске собираются создать цифровую верфь. Строительные работы должны начаться в конце 2021 года. Подрядчика еще выбирают. Предполагается, что контракт на строительство цифровой верфи заключат до конца года, сообщает пресс-служба главы региона.

Цифровая верфь будет строить суда типа «река-море», суда технического и вспомогательного флота. Проект глубокой модернизации завода планируют реализовать до 2024 года. Он предполагает внедрение цифрового сопровождения строительства судов, роботизации и автоматизации процессов. Все это должно привести к увеличению построенных судов в год и созданию не менее 500 новых рабочих мест. Запланировано строительство блока корпусных цехов, контрольно-пропускного пункта, центра обработки данных, станции газификации, очистных сооружений. На время стройки действующее предприятие продолжит работать.

Ранее стало известно, что проектная документация на создание цифровой верфи получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. На строительство планируется выделить 5,2 миллиарда рублей. Это деньги федерального бюджета. Первый транш ожидают в этом году. (фото ИА «Республика»)