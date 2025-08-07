Петрозаводчанин решил открыть бизнес, но прогорел и обманул клиентов

Мужчина якобы продавал сторительные материалы, а на самом деле тратил деньги на свои нужды. Его раскрыли и осудили, приговорили к лишению свободы и возмещению ущерба потерпевшим, сообщила объединенная пресс-служба судов Карелии.

Петрозаводчанин работал в строительном магазине, позже зарегистрировался как индивидуальный предприниматель. Он предлагал покупателям купить у него материалы, брал деньги, но обязательства не исполнял. Таким образом мужчина обманул 15 людей, общая сумма ущерба составила более 2,9 миллионов рублей.

В суде петрозаводчанин попытался оправдаться: деньги нужны были на погашение кредитов и долгов. Уголовное дело возбудили по ст. 159 УК РФ - мошенничество. Его приговорили к лишению свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии. Также мужчину обязали выплатить 280 тысяч рублей как компенсацию вреда потерпевшим. © «Петрозаводск говорит»