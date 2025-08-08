08 августа 2025, 15:52
Спорт

Петрозаводчанам в субботу утром предлагают заняться аэробикой

Онежская зарядка состоится в субботу утром на набережной
Онежская зарядка на набережной
фото: Петрозаводск говорит

В субботу, 9 августа на набережной Петрозаводска состоится Онежская зарядка (0+). Неделю назад ее проводила тренер спортивной школы №1 по фитнес-аэробике Виктория Канаева. На этот раз тренировку посвятят танцевальной аэробике. 

 

Место сбора всех желающих потренироваться в субботу утром - у скульптуры Рыбаки. Время - 10:00.

Тренировку на свежем воздухе 9 августа проведет фитнес-клуб «Точка Спорта». © «Петрозаводск говорит»

