Эксперт объяснил, как узнать звонки-«клоны» с голосом родственника

Теперь голос можно скопировать за считанные секунды, а базовые сведения о семье находятся в открытых источниках. Вместе с директором продукта «Виртуальный помощник Ева» от МегаФона Семёном Речмединым разбираемся, как распознавать звонки с использованием дипфейков.

Представьте ситуацию: поздним вечером раздается звонок от якобы брата, знакомый голос просит перевести деньги и торопит. По словам эксперта, такие голосовые клоны создаются при помощи технологии дипфейк (англ. Deepfake): он имитирует тембр и манеру речи, но в его поведении слышны огрехи. Сымитированный голос отвечает с задержкой, тянет паузы не к месту, избегает конкретики. Он путается в мелочах, просит не класть трубку, настаивает на срочности. Как отметил Семён Речмедин, на слух можно уловить металлические нотки в голосе, хрипы, неестественную интонацию, особенно если попросить повторить длинную фразу. Также мошенники могут использовать фоновые шумы – например, звуки проезжающих автомобилей, чтобы скрыть недостаток голоса.

Мошенники могут намеренно провоцировать вас на эмоции, особенно страх, и оказывать давление срочностью вопроса. Часто жертве дается много деталей, чтобы под давлением человек не смог обработать всю получаемую информацию и действовал по плану мошенников.

Профилактика начинается до первого тревожного звонка. Эксперт рекомендует договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях. Также полезно ввести общее правило: любая просьба о деньгах дублируется в семейном чате или, еще лучше, в личном разговоре.

Довольно часто звонки «от родственников в беде» поступают с незнакомых номеров, а в мессенджерах — с новых аккаунтов. В таком случае следует попросить включить камеру или прислать фото с конкретным действием. Так вы проверите не только голос, но и то, что на связи именно ваш близкий человек,

— рекомендует эксперт.

Однако сейчас появляются и программы, способные подделать видеообраз. Поэтому даже при звонке по видеосвязи стоит обратить особое внимание на мимику, попросить собеседника повернуть голову (сгенерированное лицо должно смазаться) и сделать заранее обговорённый жест. Например, если провести рукой перед дипфейк-лицом, оно заметно исказится.

