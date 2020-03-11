Петрозаводчанам расскажут об истории площади Ленина

Петрозаводчан, желающих узнать больше об истории родного города, приглашают на тематическую выставку в Национальный музей. Открытие интерактивной экспозиции состоится 13 марта в 15:00, сообщили в карельском правительстве.

Национальный музей Карелии раскрывает в проекте «Интерактивная история» историю Круглой площади (современной площади Ленина) – старейшего каменного архитектурного ансамбля в Петрозаводске и Карелии, построенного два с половиной века назад одновременно с Александровским заводом. 13 марта музей представит макет Круглой площади Петрозаводска в XVIII веке, бинокуляр с историческими панорамами в разные временные периоды и экспозицию «Истории Круглой площади» (6+).

Макет демонстрирует первоначальный вид площади с восемью отдельными зданиями в период 1775–1785 годах, сразу после ее постройки. Он изготовлен в сотрудничестве с мастерской «Новый аспект» (Санкт-Петербург). Знакомство с макетом сопровождает музыкальная композиция, сочиненная петрозаводскими музыкантами Александром Леоновым и Ольгой Гайдамак.

Бинокуляр предлагает посетителям музея увидеть панорамы Круглой площади в различные эпохи и сравнить их с видом современной площади Ленина, открывающимся в окнах эркера, в котором размещены устройство и макет. Исторические панорамы и бинокуляр произведены музеем совместно с петрозаводчанами Даниилом и Матвеем Бакалиными.