Пассажиров без масок не впустили в троллейбус в Петрозаводске

После жалоб горожан на нарушение «масочного режима» в Петрозаводске, сотрудники городского управления по делам ГО и ЧС проверили общественный транспорт.

Проверка нагрянула в девять троллейбусов, следовавших через железнодорожный вокзал.

«Граждан, не имевших при себе средства индивидуальной защиты, в общественный транспорт не допускали»,

- сообщает пресс-служба мэрии.

В соответствии с изменениями, внесенными в распоряжение главы Карелии № 127-р от 12.03.2020 г., в период сложной эпидемиологической обстановки граждане должны пользоваться средствами индивидуальной защиты в общественном транспорте, а также при посещении магазинов, аптек, организаций и учреждений.

Напомним, 18 мая троллейбусы после длительного перерыва из-за ситуации с коронавирусом вышли на линию. Сообщалось, что в троллейбусах дважды в день будет проводиться дезинфекция, обрабатывать также будут поручни, рули и подлокотники. Количество пассажиров будет ограничено количеством мест в салоне. Вдобавок, транспортные средства оснастили дозаторами с антисептиком для пассажиров. Водителям и кондукторам будут измерять температуру.

Фото: пресс-служба администрации города