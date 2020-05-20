Петрозаводчанке на день рождения подарили яблоневую аллею

Перед зданием Дворца торжественных церемоний в Петрозаводске высадили яблони. 25 саженцев появились по обе стороны дорожки для молодоженов.

Как сообщает пресс-служба администрации города, идея посадить яблоневую аллею принадлежит петрозаводчанке, которая сегодня отметила юбилей. В праздник она попросила друзей подарить саженцы деревьев.

«Я давно хотела сделать что-то красивое и памятное для любимого города, в котором живу уже 27 лет. Сегодня, благодаря моим друзьям, у Дворца появится свой яблоневый сад»,

- рассказала Галина.

Специалисты городского управления благоустройства и экологии подготовили землю и ямы для саженцев, а также дали рекомендации по посадке деревьев.

Фото: пресс-центр администрации города