20 мая 2020, 18:19
Патруль ГИБДД помешал лесовозу проехать по «Коле» в Карелии
Водитель лесовоза передвигался с нарушением габаритов по высоте
Водитель лесовоза допустил нарушение ПДД, превысив габариты транспортного средства по высоте. сотрудники ГИБДД остановили нарушителя на трассе «Кола» в Олонецком районе.
Дорожные полицейские составили в отношении водителя административный материал за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
Санкция предусматривает штраф для водителя от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц, ответственных за перевозку, от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
По сообщению ГИБДД, с начала года в Карелии было пресечено 270 фактов превышения допустимой массы и допустимых габаритов транспортного средства.
Фото: ГИБДД РК