Патруль ГИБДД помешал лесовозу проехать по «Коле» в Карелии

Водитель лесовоза допустил нарушение ПДД, превысив габариты транспортного средства по высоте. сотрудники ГИБДД остановили нарушителя на трассе «Кола» в Олонецком районе.

Дорожные полицейские составили в отношении водителя административный материал за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.

Санкция предусматривает штраф для водителя от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, для должностных лиц, ответственных за перевозку, от десяти до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

По сообщению ГИБДД, с начала года в Карелии было пресечено 270 фактов превышения допустимой массы и допустимых габаритов транспортного средства.

Фото: ГИБДД РК