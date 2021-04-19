Парикмахер дал совет, как надолго сохранить цвет окрашенных волос

Британский парикмахер рассказал, как ухаживать за волосами после окрашивания. Владелец салона красоты Роб Члапка отметил, что качество цвета во многом зависит от ухода за волосами и правильного мытья головы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Mirror.

Со слов эксперта, пигмент быстрее вымывается из волоса из-за неподходящего шампуня. Члапка подчеркнул, что шампунь не только вымывает краску из волос, но удаляет полезные для кожи масла, из-за чего волосы выглядят сухими. Члапка рекомендует клиентам покупать шампунь без консервантов, сульфатов и синтетических ароматизаторов.

Также для сохранения желаемого цвета он советует не мыть голову в течение 72 часов после окрашивания в салоне красоты. Парикмахер объяснил, что нужно дать порам время закрыться, чтобы пигмент закрепился в волосах.

Колорист порекомендовал мыть голову прохладной водой, по минимуму пользоваться электрическими инструментами для укладки волос.

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