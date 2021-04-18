Врач назвал самую вредную для волос прическу

Врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов в беседе с радио Sputnik рассказал, какую прическу лучше не делать, чтобы не навредить волосам. По мнению специалиста, самой вредной прической является начес, она была популярна у женщин в 60-х годах XX века.

«Мы нарушаем кутикулу волоса, то есть защитный слой снаружи волоса, который направлен от корня к кончику волоса и похож на чешую. Во время начеса мы всю эту кутикулу разрушаем, это вредно»,

- пояснил Абрамов.

Чтобы не повредить структуру волос, нужно подбирать заколки, резинки и аксессуары с гладкой поверхностью и отказаться от причесок с начесом. Специалист отметил, что на состояние здоровья волос не влияют пучок, косички и длина.

Эксперт посоветовал обращать внимание на ширину пробора, чем она шире, тем скорее нужна квалифицированная помощь. Также следует обращать внимание на то, как часто возникает необходимость мыть голову.

«Если волосы быстро жирнятся, то это уже подозрение на высоковатый уровень мужских половых гормонов. Часто это сопровождается некоторым усилением выпадения волос»,

- отметил Абрамов.

Людям с жирными волосами не следует злоупотреблять шампунем для жирных волос, так как он провоцирует выработку большего количества сального секрета. Средство для мытья головы должно быть нейтральным.

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