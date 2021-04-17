Как определить постковидный синдром у детей? Совет родителям

Родителям необходимо заметить важные признаки: нарушения в работе сердца, упадок сил (астения), а также лихорадка более четырех дней.

Специалисты посоветовали обратить внимание также на другие проявления постковидного синдрома: конъюнктивит (оказался у 89%), расстройства ЖКТ (83%), сложности с дыханием (65%), сыпь на руках (57%) и потрескавшиеся губы (54%).

Как сообщает «Комсомольская правда», в редких случаях у перенесших коронавирус детей развиваются опасные неврологические синдромы. Врачи предостерегли, что у юных пациентов возможны поражения головного мозга, нервной ткани и позвоночника. // Фото: o-krohe.ru