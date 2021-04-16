16 апреля 2021, 20:50
Санитарная авиация Карелии совершила 47 полетов с начала года
Авиатранспортом эвакуировано 67 человек, в том числе 12 детей
За первые три месяца 2021 года отделением экстренной консультативной медпомощи и медэвакуации Территориального центра медицины катастроф выполнены 502 заявки на оказание скорой специализированной медицинской помощи, сообщает паблик «Республиканская больница имени В.А.Баранова».
Эвакуировано 473 пациента, в том числе 18 детей. Из них авиатранспортом перевезено – 67, в том числе 12 детей, 12 пациентов (из них трое детей) эвакуированы в клиники Санкт-Петербурга для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.
Всего в целях оказания медицинской помощи в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» выполнено 47 полетов.
Фото из группы «Республиканская больница имени В.А.Баранова»