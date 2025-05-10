Памятник маршалу Великой Отечественной войны открыли в Петрозаводске

В Петрозаводске накануне празднования Дня Победы ровно 20 лет назад был торжественно открыт памятник Герою Советского Союза маршалу Кириллу Мерецкову. На торжественную церемонию открытия памятника собралось много гостей. Были среди них и почетные – те, кто когда-то под руководством маршала Мерецкова освобождали Карельский перешеек, первыми входили в Петрозаводск в 1944 году.

«Честный командир!» Такие слова звучали из уст каждого, кто лично знал Кирилла Афанасьевича. Из Москвы на праздник к нам приехал Борис Макарович Резвый, полковник медицинской службы. Он участвовал в высадке морской пехоты в селе Деревянное.

«Петрозаводск был разрушен. Пожары были. Колючая проволока. Население вышло нас встречать из лагерей. Изможденные дети. Но были очень радостные! И что интересно – одному из командиров торпедных катеров жительница Петрозаводска, которая находилась в лагерях, преподнесла знамя, которое они хранили в лагере еще с советского периода», - рассказал Борис Макарович.

У памятника в тот день звучала песня, которую однополчанин Кирилла Мерецкова написал в его честь еще в 1951 году. Она называется «С маршалом нашим». Автора монумента Михаила Копполева наградили юбилейной медалью – 60 лет Победы в Великой Отечественной войне. Он как никто другой из деятелей карельского искусства заслужил эту награду, ведь многие из памятников Коппалева, украшающих наш город, посвящены героям войны. Тех, кто благоустраивал территорию, занимался разработкой сквера, отметили почетными грамотами. Мэр Петрозаводска Виктор Масляков пожимал руки: «Памятник получился на славу! Это говорит Совет ветеранов, говорят сами ветераны, говорят петрозаводчане».

Скульптуру пришлось изготавливать в очень сжатые сроки (мы рассказывали о процессе в нашей рубрике). Михаил Коппалев со своим напарником работали круглыми сутками вплоть до дня открытия. Выходных себе почти не позволяли. «Майские праздники совпали с Пасхой, - заметил скульптор Коппалев. – И я, честно сказать, не работал в тот день, потому что грех работать в Пасху. Но мой товарищ работал». После открытия у всех петрозаводчан и гостей города была возможность станцевать военные вальсы и спеть песни того времени.

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В Карелии имеется большое количество памятников, установленных в честь павших в годы Великой Отечественной войны. Но есть и такие, о которых мало кто знает. Среди них – Стела медикам, которая находится на территории Республиканской больницы им.Баранова. Накануне дня Победы там состоялся митинг.

Знаменитая песня из кинофильма «Белорусский вокзал» в исполнении актрисы Нины Ургант, сыгравшей роль медсестры, навсегда для зрителей переплелась с образом медицинской сестры, которые спасали жизни солдат, которые прошли с ними всю войну. Врачи и медицинские работники РБ отметили День Победы встречей у своего памятника, посвященного всем медикам, павшим в годы Великой Отечественной.

Славу Республиканской больницы им.Баранова уже в мирное время тоже составили ветераны – врачи военных лет. «Они создавали отдельные службы, да и саму больницу. Василий Александрович Баранов – первый главный врач этой больницы. Он занимался госпиталями здесь, в Карелии, его сотрудниками были бывшие участники войны, которые и создали Республиканскую больницу в ее первые годы работы», - рассказал профессор, доктор наук Анатолий Зильбер. Накануне праздника исполнилось 82 года заслуженному врачу России и Карелии Савелию Хенкин. В 1942 году он поступил в военно-медицинское училище им.Щорса. «Основные тяжелые бои, и я там был контужен, это подо Ржевом, - вспоминал он. – И всю войну я был фельдшером. Завершил войну и встретил победу в Кенигсберге (ныне Калининград)».

Коллектив РБ чествовал в тот день 50 своих ветеранов войны. Пятеро из них трудились в больнице по-прежнему и в том 2005 году.

К празднику готовилась и телекомпания «Ника», архивом которой мы пользуемся при подготовке нашей рубрики. Благодаря ее архиву мы можем посмотреть, например, какие торжества проходили в Петрозаводске 9 мая – этому мы посвятили выпуск вчера. А в течение трех месяцев в преддверии 60-летнего юбилея Победы журналисты «Ники» снимали цикл сюжетов, который назвали «Фотоальбом». В нем истории, рассказанные героями войны, тружениками тыла, бывшими узниками концлагерей. Это истории мужества и самоотверженности, истории любви и верности. На каком-то этапе журналисты поняли, что будет жаль, если проект «Фотоальбом» так и останется просто набором этих историй. Поэтому они пригласили героев этих репортажей, познакомили между собой, вместе побыли рядом у Вечного огня, вместе посадили деревце рядом со зданием «Ники». Ну и угостили в репортерской столовой.

С этими людьми журналистов судьба свела случайно. Репортаж – штука короткая, с каждым из ветеранов общаться довелось не так и долго, внимания им уделили немного. Журналисты – лишь эпизод их непростой жизни. Но эта встреча много значила для самих журналистов. Она перевернула их представление о людях той поры. «Они абсолютно в те годы не раздумывали: надо это или не надо. Они точно знали, за что они борются, за какую Родину, и какая она у них. Вот это удивило и след оставило. Сейчас нашему поколению этого не хватает, мне кажется», - сказала журналистка Светлана Воробьева, которая познакомилась с Клавдией Колмачевой. Трудно было понять, как Клавдия Ефимовна в свои 20 лет совершила свой первый подвиг. Клавдия Ефимовна была полна энергии, радушно приглашала к себе в гости на калитки и никогда не ругала молодежь: «Ребята очень интересные, ребята очень внимательные. Они тепло нас принимают. И ребята, и преподаватели, и руководство. Я считаю, что если мы хорошо к ребятам относимся, то и они будут хорошо к нам относиться!»

Клавдия Колмачева говорила про Уроки мужества, которые проводили в школе ветераны. Без этих уроков дети могут и позабыть о том, что когда-то была война. Только уроков мало, посетовал Сергей Павлович Татаурщиков. И рассказал, как одна малышка ему заявила, что войну выиграли американцы.

«Наверное, фильмов насмотрелась», - сказал ветеран. Он с болью думал о том, что время неумолимо, и рассказать правду о войне скоро будет некому. Поэтому он с радостью пришел на встречу с журналистами. Там, у Вечного огня, ему всегда вспоминались однополчане: «К сожалению, сейчас пишет мне только один партизан, с которым я был в отряде. Наверное, других уже нет», - сказал Сергей Татаурщиков.

Слушая людей, которые прошли кровавые бои и голод, тяжелые годы послевоенного строительства, журналистка Ольга Пименкова изумлялась их жизнелюбию, которое не покидало их, когда они стали уже глубокими стариками: «Меня поразила их жажда жить. Люди выжили тогда, шестьдесят лет назад, и теперь каждая минута, каждый день для них – ценность. Они по-настоящему живут». Никогда журналисты не слышали жалоб от этих людей, которые и в девяностые, и в нулевые годы вместе со страной разделяли все ее тяготы. Их стойкости можно только поклониться.

«Мы очень рады, что вы пришли. Мы рады поздравить вас – не только героев наших сюжетов, но настоящих героев своей страны!» - сказала журналистка Елена Малишевская.

Журналисты боялись, что ветераны растеряются от обилия незнакомых лиц, и встреча не сможет получиться душевной. Но оказалось, что они относились ко всем сотрудникам «Ники», как к старым знакомым. Личному составу телекомпании ветераны тогда объявили благодарность. Но одна мысль не покидала – отгремят парады, раздадут медали, ветераны вернутся в свои скромные дома, займутся делами и не будут роптать на то, что не могут купить в аптеке необходимое лекарство. «Для нас, для узников, для участников войны социальные вопросы решены, мы обеспечены жильем», - стойко говорила ветеран Лидия Алексеевна Сенюкова.

Снова прошло много времени, и мы уже не можем услышать воспоминания очевидцев тех событий из первых уст. Так устроена жизнь – утешаем себя мы. «Благородные рыцари нашего времени» - так писали о них поэты. Они всю жизнь довольствовались тем, что давала Родина. Не просили для себя чего-то большего, но всегда были готовы помочь. Лаврентий Кошкаров первым взял в руки лопату, чтобы посадить березу у крыльца телекомпании «Ника». Сотрудники хотели, чтобы этот символ жизни всегда напоминал нам о победе и о людях, которые ее приближали. Саженец березки подарил Институт леса. «Расти, дорогая!» - напутствовали ее ветераны. С семьей Кошкаровых познакомился журналист Александр Ершов, когда снимал репортаж. Для этих людей государство должно делать гораздо больше, чем делает, был уверен Александр: «В Москве в несколько сотен миллионов рублей обходятся все торжества. Лучше бы на эти деньги построили квартиры для ветеранов. Эти люди достойны жить в нормальных условиях. Надо, чтобы эти условия им обеспечили. Вот это безумно обидно на самом деле».

После всех гостей пригласили за стол, где были песни и небольшое угощенье. Выпили все – и за погибших, и за живых. «Вы теперь наша большая семья», - говорили герои. А семья крепка традициями, которые журналисты обещали не забывать.

Таким было 10 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.