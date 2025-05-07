Факел Победы из Города-героя доставили поисковики в Петрозаводск

Мы продолжаем рассказать о том, как Карелия готовилась к встрече юбилея Победы ровно 20 лет назад. 9 мая в десять утра было решено зажечь факелы Победы. Причем, в разных странах мира. Идея этой акции принадлежала народному учителю Советского Союза, почетному гражданину Волгограда Федору Слипченко. Впервые факел Победы зажегся за семь лет до этого. А в 2005 году он впервые прибыл в Петрозаводск.

Официальная делегация из Петрозаводска в апреле побывала в Волгограде. В состав делегации вошли участники поискового отряда «Медведи» и представители городской администрации. Они познакомились с памятными местами легендарного города на Волге, которые связаны с событиями Великой Отечественной войны. Факел Победы вручали в Зале воинской славы на Мамаевом Кургане. Карелию и город Петрозаводск там представлял участник поискового клуба «Медведи» Максим Носов. Он принял его из рук ветерана. И этот факел сопровождал потом все праздничные события 9 мая.

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Вот еще один репортаж из цикла «Фотоальбом», посвященных юбилею Великой Победы. Герой этой истории – Лаврентий Леонтьевич Кошкаров. Ему довелось воевать в родных местах – на Карельском фронте. С боями прошел он Заполярье, а победу встретил недалеко от советско-норвежской границы.

На фронт Лаврентий Кошкаров просился с первых дней войны. Он отлично помнил, как ходил с друзьями в сельсовет каждый день, ждал повестку в армию. Забрали его 22 июля 1941 года, спустя месяц после начала. «Направили в Уфу, Уфинское пехотное училище. Пять с половиной месяцев нас там тренировали. Лейтенанта мне присвоили по выпуску из Уфы», - вспоминал Лаврентий Леонтьевич.

Потом молодой лейтенант добирался из училища до расположения родной части на Карельском фронте и пешком, в лютый мороз. По пути зашел погреться в избу, где хозяйничала пожилая женщина: «Она оказалась односельчанка, была раскулачена. Во время раскулачивания их выслали сюда. И я вот так встретился с ней! Потом матери написал об этом».

Бои на Карельском фронте, вспоминал Кошкаров, были очень долго «местного значения», как их тогда называли. Не отступали, но и не наступали. И вот, наконец, советская армия пошла вперед освобождать Заполярье. Отступая, враги использовали партизанскую тактику – минировали дороги, устраивали засады: «Пока шли до Никеля, они все время нам засады устраивали. Мы идем, никаких препятствий нет, и вдруг – раз – нас обстреляли внезапно. Значит, разворачиваемся. Пока разворачиваемся, они на мотоциклах, нам только хвосты дымовые показали, и нету их. Нам опять не с кем воевать».

Перемирие в 1944 году с Финляндией и победу в мае 1945 года встретил капитан Кошкаров у Норвежской границы. Вспоминал: «Вся дивизия дружно салютовала в воздух. Такой шум стоял, канонада была. Артиллеристы пушками бьют. Мы с автоматов, с винтовок. Такой салют был, хорошо помню. Ой как отметили». После войны Лаврентий Леонтьевич пошел работать в милицию, в уголовный розыск. Объездил он всю республику. Потом пенсия. Очередное воинское звание – майор запаса – ему присвоил уже Верховный главнокомандующий России Владимир Путин.

Кижи знамениты не только своими церквями и памятниками архитектуры. Но и тем, что на этом острове жили лучшие сказители Руси – Рябинины. 2005 год стал юбилейным для династии заонежских сказителей. В музее-заповеднике состоялись Малые Рябининские чтения.

Четыре поколения кижских сказителей Рябининых почти век хранили и рассказывали былины о подвигах богатырей – Илья Муромец и Соловей Разбойник, Добрыня и Змей, Садко. Те самые былины, которые вошли во все хрестоматии, были записаны со слов Трофима Рябинина, простого кижского крестьянина. Причем, петь былины или «старины», как их еще называли на Руси, умели только мужчины.

«Наш папа все отдельные былины помнил от отца и деда, - говорила об отце Анастасия Титова, дочь Петра Рябинина-Андреева. – Когда ему было пять лет, он уже умел петь былину. А чтобы спеть одну былину, это нужно не пять минут. Нужно 30-40 минут! И это все на память». Анастасия Петровна – дочь последнего кижского сказителя из династии Рябининых. Ее старший брат, который должен был продолжить дело отца, погиб на войне. Так что хранившееся веками и отточенное сотнями крестьян из разных поколений искусство петь былины теперь можно услышать только на старинных пластинках. Счастье, что хоть это сохранилось.

Забывать о наследии нельзя, считали сотрудники музея «Кижи». Они выступили с общественной инициативой – ввести в событийный календарь культурной жизни Карелии Дни русской былины. Отмечать такой день предложили 27 апреля, в день рождения Трофима Рябинина.

Таким было 7 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.