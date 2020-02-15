15 февраля 2020, 16:52
Общество

Память воинов-интернационалистов почтили в Петрозаводске

Памятный митинг, посвященном годовщине вывода войск из Афганистана, прошел в столице Карелии

Сегодня, 15 февраля, в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Дата приурочена к окончанию вывода советских войск из Афганистана.

В Петрозаводске у мемориала «Черный тюльпан» прошел памятный митинг, сообщает пресс-служба МВД.

Его участниками стали сотрудники и ветераны органов внутренних дел Карелии, представители Общественного совета при республиканском МВД. Почтить память воинов-интернационалистов и возложить цветы могли все желающие.

Ранее глава республики на своей странице в соцсети выразил благодарность ветеранам.

«Через эту войну прошли почти 1800 наших земляков, 56 карельских ребят с нее не вернулись. Мы склоняем голову перед их подвигом. Они сохранили верность присяге и исполнили долг ценой своей жизни», - написал Артур Парфенчиков.

«Выражаю благодарность и уважение ветеранам боевых действий. Вы - пример мужества, чести и доблести. Вы не понаслышке знаете, какова истинная цена мирной жизни. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира и благополучия!»,

- пожелал глава республики.

Фото: МВД по РК

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афганистан
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«Черный тюльпан»