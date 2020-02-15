Для участвовавшего в освобождении Карелии ветерана провели парад

Перед домом ветерана Великой Отечественной войны Михаила Горбачева в поселке Колодня под Смоленском в честь его 96-летия прошел парад. Его организовали офицеры и курсанты Военной академии войсковой ПВО им. маршала Василевского.

В сопровождении военного оркестра маршем прошли парадные расчеты академии и юнармейцы. Курсанты также исполнили с оркестром песню «Стоим мы на посту», сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. Ветерану вручили цветы и подарки.

Горбачев с января 1943 года воевал на Волховском фронте связистом. После снятия блокады Ленинграда его батальон связи участвовал в составе фронта в освобождении Карелии в 1944 году. В составе 3-го Прибалтийского фронта участвовал в боях за Кенингсберг. Победу ветеран встретил в Восточной Пруссии, в Кенингсберге.

С 8 августа 1945 года он участвовал в разгроме Квантунской армии в Маньчжурии, до 1947 года продолжал службу на Дальнем Востоке, после чего демобилизовался.

Ветеран является почетным связистом, награжден орденами и медалями.

Фото: Никиты Ионова, rabochy-put.ru