В Минздраве отреагировали на фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Замминистра здравоохранения Олег Салагай в телеграм-канале одобрительно высказался о новом фильме Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят». По мнению представителя министерства, фильм журналиста повышает уровень информированности населения о проблеме и мотивирует сделать тест. Об этом сообщает ТАСС.

«Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения»,

- написал Салагай.

Он отметил, что в фильме уделяется большое внимание проблеме стигматизации ВИЧ-инфицированных.

«Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо».

Он считает, что в фильм можно было бы информацию о деятельности, которую ведут СПИД-центры, регионы и Минздрав РФ по этой теме. Салагай выразил надежду, что фильм простимулирует зрителей получить дополнительную информацию о проблеме ВИЧ.

11 февраля Дудь опубликовал на своем канале YouTube фильм о ВИЧ. За несколько дней фильм набрал более 10 миллионов просмотров. СМИ сообщали, что в День всех влюбленных фильм собирались показать в Госдуме.