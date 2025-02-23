Отключения электричества пройдут по всей Карелии

На следующей неделе сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат проводить работы на объектах энергетики в Карелии. Об этом сообщает официальный сайт правительства республики.

В связи с проведением работ ожидаются отключения электричества. Они пройдут в Петрозаводске, в Питкярантском и Сегежском округах, в Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском и Пряжинском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus