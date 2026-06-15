Обновить гардероб к зимнему сезону приглашают жителей города

Большая выставка-продажа будет работать в Петрозаводске

Фото: pvproductions ru.freepik.com

Широкий выбор удобной и качественной одежды и обуви представлен распродаже.

Посетителей приятно удивят цены на домашний текстиль, постельное белье, в том числе простыни на резинке, ночные сорочки , носки, женскую, мужскую и детскую одежду, мужские и женские шапки, толстовки, свитера, теплые носки и теплые колготки.

Выставка как всегда удивляет своими низкими ценами и широким ассортиментом товаров.

Что немаловажно, здесь представлены разные размеры – от маленьких до самых больших.

Так же на распродаже можно приобрести модные сумки, посуду по привлекательной цене.

В Петрозаводске распродажа текстиля и одежды будет работать всего несколько дней - 12 по 16 ноября 2024г

Посетить ее можно в торговом центре «Невский Пассаж» по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского, 30.

Подробности у продавцов – консультантов по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского,30.

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