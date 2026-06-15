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15 июня 2026
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Маркет

Обновить гардероб к зимнему сезону приглашают жителей города

Большая выставка-продажа будет работать в Петрозаводске
Фото: pvproductions ru.freepik.com

 Широкий выбор удобной и качественной одежды и обуви  представлен распродаже.

Посетителей  приятно удивят цены на домашний текстиль, постельное белье, в том  числе простыни на резинке,  ночные сорочки , носки,  женскую, мужскую и детскую одежду, мужские и женские шапки, толстовки, свитера, теплые носки и теплые колготки.

Выставка как всегда удивляет своими низкими ценами и широким ассортиментом товаров.

 

Что немаловажно, здесь  представлены  разные размеры – от маленьких до самых больших.

Так же на распродаже можно приобрести модные сумки, посуду  по привлекательной цене.

В Петрозаводске распродажа текстиля и одежды будет работать всего несколько дней  - 12  по 16 ноября  2024г

 Посетить ее можно в торговом центре «Невский Пассаж» по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского, 30.

Подробности у продавцов – консультантов по адресу г.Петрозаводск, пр.Невского,30.

Реклама. ИП Никонов А.Н. ОГРНИП 310325404200024.ERID: 2SDnjcxSU11

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