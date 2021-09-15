Новую пожарную технику передали двум районам Карелии

Во вторник, 14 сентября, ключи от новой пожарной техники вручили начальникам отрядов противопожарной службы республики. В пресс-службе правительства Карелии уточнили, что автоцистерны отправились в Суоярвский и Пряжинский районы.

Они больше всего пострадали от лесных пожаров этим летом. Автоцистерны будут эксплуатировать в пожарных частях Эссойлы и Найстенъярви.

В этой пожарной технике есть все необходимые функции для тушения пожаров, ликвидации дорожных аварий и проведения спасательных работ.

Ранее две аналогичных пожарных автоцистерны получили Муезерский и Пудожский районы. Новой техникой оборудовали отряды противопожарных служб в Ледмозере и Шальском.

Правительство республики в этом году планирует приобрести еще шесть новых автоцистерн для других районов. // Фото: источник