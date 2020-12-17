Ночью в Карелии подморозит до минус 16 градусов

В пятницу в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер ночью северный, северо-восточный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -10, днем -4, -6. Атмосферное давление будет ночью слабо расти, днем слабо падать.

18 декабря в Карелии облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем по юго-западный, западным районам ожидается небольшой, местами умеренный снег, на юго-западе мокрый снег. В отдельных районах сложное отложение, гололед.

Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах. Ветер ночью северо-восточный, северный слабый, днем юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7, -12, местами поморозит до -16. Днем температура воздуха -6, -11, на юго-западе местами до -1.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью -9, днем -7;

В Кондопоге ночью -5, днем -4;

В Медвежьегорске ночью -9, днем -8;

В Олонце ночью и днем -5;

В Пудоже ночью -12, днем -10;

В Сегеже ночью -10, днем -9;

В Сортавале ночью -3, днем -2;

В Суоярви ночью и днем -7. (фото skazkaplus.ru)