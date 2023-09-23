23 сентября 2023, 14:58
Ночью очень сильные дожди придут в Карелию
Синоптики предупредили жителей республики о непогоде
Жителей Карелии предупредили о неприятном гидрометеорологическом явлении. Сильные дожди накроют часть республики, передает ЕДДС Петрозаводска.
Ненастье ожидается уже этой ночью, то есть в ночь с 24 на 25 сентября, считают в Карельском гидрометцентре.
Ливни пройдут местами, в основном они затронут южные районы. Под действие неблагоприятного погодного явления может попасть и Петрозаводск. // фото: pixabay.com