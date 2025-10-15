Несовершеннолетние преступники из Петрозаводска предстанут перед судом

Двое несовершеннолетних петрозаводчанин избили незнакомых людей на улице и ограбили магазин на проспекте Карла Маркса. Их привлекли к уголовной ответственности по двум статьям срзау: о хулиганстве и грабеже. Об этом сообщила пресс-служба следкома Карелии.

В мае подростки гуляли у торгового центра и избили 21-летнего незнакомца, нанесли ему удары в область его головы и туловища. Позже в тот же день несовершеннолетние встретили 15-летнего юношу. Подростки избили и его, ударив много раз по голове. В этом же месяце малолетние преступники открыто украли из магазина продукты на проспекте Карла Маркса.

Подростков нашли и обвинили по двум статьям: ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам) и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Несовершеннолетние признали вину и возместили часть ущерба.