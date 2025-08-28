Неприятных жильцов обнаружили в воде из-под крана петрозаводчане

Почти месяц ровно 20 лет назад в Петрозаводске замалчивалась история о том, что в водопроводной воде были обнаружены малощетинковые черви. Хотя, как утверждали биологи, опасности для человека такие черви не представляют, тем не менее, они могли вызвать инфекционные отравления. Что это за микроорганизмы, и откуда они берутся, пытались разобраться журналисты телеканала «Ника Плюс», но руководством Санэпидемстанции с большим трудом согласилось дать комментарий по этому поводу.

6 и 7 августа «Водоканал» проводил экстренные мероприятия по очистке и дезинфекции воды. Связано это было с тем, что в двух пробах воды были обнаружены эти черви. «К нам обратился человек, что у него из водопроводного крана вода течет с червями. Мы отобрали две пробы воды в этом жилом доме. У него из крана действительно были обнаружены черви. И на вводе в дом тоже была взята проба воды. Там ничего не было обнаружено», - сообщила Наталья Шангина, главный специалист Тер.управления Роспотребнадзора РК.

Пробы направили в Институт биологии. Ученые пришли к мнению, что в воде находились малощетинковые черви. Из заключения специалистов следовало, что ни животные, ни человек не являются для этих червей «промежуточным хозяином», то есть для нас эти черви опасности не представляют. «Именно поэтому мы населению об этом активно не сообщали», - пояснила Наталья Шангина. Главный инженер МУП «Водоканал» Михаил Пчелов отчитался: «Нами сделана промывка сетей водопровода этого района в тот же день. Исследованы колодцы. Проверена запорная арматура. Также мы проводили работы на очистных сооружениях водопровода». Откуда появились черви в водопроводной воде ни Роспотребнадзор, ни руководство «Водоканала» сказать так и не смогли. Ученые проводили свою экспертизу, и скорей всего только осенью могли бы дать ответ. По предварительной информации, дело было в ветхости водоочистных сооружений. По весне у нас вода была темной – так как в ней много органики, то есть микроорганизмов. Все это легко могло скапливаться на коллекторе любой многоэтажки. А микроорганизмы в свою очередь – основная пища и место размножения малощетинковых червей.

Второй день в домах на улицах Пробной, Ригачина, Луначарского, Промышленной, Державина, Чернышевского и Кооперативной не было горячей воды. Это было связано с ремонтом теплотрассы. Плохая пропускная способность старых труб – вот основная причина, из-за чего потребовался ремонт. В районе улицы Ригачина на объекте трудились восемь человек, кран и два сварочных аппарата.

«Отключены порядка 25 домов от горячего водоснабжения. Работы проводятся, чтобы врезать реконструированную тепловую сеть в существующие рабочие сети», - объяснил Владимир Сладков, и.о.главного инженера МУП «Теплосети».

По приблизительным подсчетам эта реконструкция обойдется в 150 тысяч рублей. Большие затраты объяснялись тем, что в работе строители использовали дорогостоящие современные материалы – изоляция, которая позволяла сократить тепловые потери и увеличить срок службы. Горячую воду в дома обещали дать через два дня. И по итогам месяца для жильцов сделать перерасчет.

В поселке Мелиоративный прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Основной темой для обсуждения стала преступность среди подростков. Это был один из немногих случаев, когда говорили о ней чуть менее взволнованно. Ведь Мелиоративный для проведения заседания выбрали неслучайно – там поставили своего рода рекорд. В 2004 году в поселке не было зарегистрировано ни одного преступления, совершенного подростками.

Специалисты считали это результатом работы комиссии по делам несовершеннолетних. «Вместе с социальным педагогом у нас обследуются неблагополучные семьи и семьи риска. Ведется работа по лишению родительских прав у лиц, которые фактически бросили своих детей», - рассказала Ольга Ильюкова, старший инспектор подразделения Прионежского РОВД.

Другие населенные пункты этого же района подобными достижениями похвастаться не могли. В 2004 году на этой территории подростки преступили закон 11 раз. В основном это были дети из неблагополучных семей. 21 такая семья находилась на особом учете милиции. «Детьми совершаются такие преступления, которые имеют большой общественный резонанс, - обратила внимание Ольга Баранова, ответственный секретарь комиссии. – Например, увеличилось количество убийств, грабежей, разбоев со стороны несовершеннолетних. Выросло количество причинения телесных повреждений гражданам. Несколько радует тот факт, что немного преступлений подростками совершается в сфере незаконного оборота наркотиков».

В целом по республике по итогам первого полугодия в 2005 году зафиксировали рост преступности среди несовершеннолетних. Проанализировав показатели последних к тому моменту десяти лет, эксперты пришли к выводу, что всплески преступности в Карелии происходят каждые четыре года.

«Несовершеннолетними и при их участии в 2004 году было совершено 1053 преступления. В этом году в среднем рост составляет порядка 6-10% в зависимости от района», - сообщил Александр Ермаков, начальник отдела по делам несовершеннолетних МВД РК. А если говорить о самом проблемном районе Карелии, где подростки ведут себя хуже всего, то им был и остается город Петрозаводск – с прискорбием отметил корреспондент.

