Некие структуры РФ проявили нездоровый интерес к предприятию Карелии

История со скандальным заявлением главы Калевальского района Чеслава Скрипина о ситуации вокруг Сегежского ЦБК, сделанным ровно 20 лет назад, получила свое продолжение. Мы писали об этом в нашей рубрике.

В Законодательном собрании перед депутатами выступил генеральный директор предприятия Василий Преминин, который заявил, что происходящее — есть попытка неких сил поставить под свой контроль стабильно работающий комбинат. В своем открытом письме глава Калевальского района заявил, что деятельность руководства Сегежского ЦБК угрожает экономической безопасности республики, поскольку подрывает экономическое благополучие леспромхозов Карелии и по сути является продолжением политики бывшего хозяина комбината — шведского концерна «Асси Домен». После этого заявления генеральный директор ЦБК Василий Преминин был приглашен в карельский парламент, где в течение довольно длительного времени отвечал на вопросы депутатов.

По мнению Преминина, обвинения в адрес его команды несостоятельны, что должно быть понятно мало-мальски разбирающемуся в нашей экономической ситуации человеку.

Во-первых, комбинат действительно пытается подчинить себе некоторые леспромхозы, и таким образом хотя бы на 30% обеспечить себя собственным сырьем. Однако ничего страшного в этом нет и является общепринятой — как мировой, так и российской практикой: «Крупное предприятие, такое, как Сегежской ЦБК, может существовать при одном условии. Если оно не менее 30% потребности в сырье имеет собственные лесозаготовки. Приведу пример: Соликамский ЦБК сегодня имеет 60%. Котласский ЦБК подошел к границе 50%. Архангельский планирует 70% иметь собственных лесозаготовок».

Во-вторых, условия, которые предлагал наш ЦБК леспромхозам, были вполне нормальные и являлись результатом взаимных договоренностей. А если кого-то не устраивала цена за лес, которую платил комбинат, то, может быть, они просто хотели слишком многого?

«На сегодняшний день везти из Тюмени лес дешевле, чем покупать в Карелии. С учетом даже железнодорожного тарифа! Лес получается дешевле с Тюмени и с Урала привезти. Наши конкуренты лес покупают дешевле, чем мы покупаем. Вот это и есть рыночная цена, которая сложилась на российском рынке. Лес в Карелии самый дорогой! Поймите», - взывал к депутатам директор комбината.

Наконец, по поводу обвинений в том, что шведы, якобы, по-прежнему управляют комбинатом, Преминин заявил, что для «Асси Домен» как раз принципиально важно оставаться в стороне от процесса. На вопрос, кому выгоден скандал вокруг Сегежского ЦБК, его генеральный директор сказал, что он давно ожидал начала этой кампании. По его мнению, во времена, когда комбинат успешно заработал и становился прибыльным предприятием, некто вновь собрался устроить передел собственности: «До тех пор, пока предприятие лежало на боку, оно вообще никому не нужно было. Как только сегодня Сегежский ЦБК на Венской конференции стал самым популярным в ноябре 1999 года предприятием, стали проявлять к нему огромный интерес ряд экономический структур РФ».

Сегодня во всех СМИ чуть не каждый день сообщения по коронавирусу. Ровно 20 лет назад тоже свирепствовал грипп. Однако, привычных нам штаммов. До половины заболевших в Петрозаводске — это были ученики средних учебных заведений. Власти запоздали с объявлением эпидемии, все надеялись, что обойдется, но не обошлось: 4 школы в столице Карелии вышли на полный или выборочный карантин. И кривая болезни продолжала неуклонно расти. В те февральские дни 2000 года врачи города принимали по 1200-1400 обращений в сутки. За последние два десятка лет 29-ая средняя школа, например, ни разу полностью не выходила на карантин. Но накануне была официально объявлена эпидемия, и школа закрылась. Радости детей не было предела. Однако, предшествовала этому событию грустная хроника. В субботу пришлось закрыть один класс, в нем заболело 30% учеников. В понедельник не учились уже девять классов. Во вторник — четырнадцать. В среду наконец, опомнились в городской администрации. И официальное провозглашение эпидемии позволило директору 29-ой школы оградить здоровых детей от заразных. Если бы это было сделано раньше, грипп не скосил бы половину школы.

Тем более, что порог эпидемии, видимо, был перейден уже давно, так как заболеваемость по городу превысила его в два раза. После чего город был приведен в «полную боевую готовность». Начальник управления здравоохранения городской администрации Н.А.Ищенко обнадежила: «Перед директорами школ, перед директорами дошкольных учреждений специалисты Санэпиднадзора выступили. Действия по закрытию выборочных классов согласовываются директорами с Центром санэпиднадзора». Без разрешений вышестоящих чиновников школы не могут регулировать свой учебный процесс. Кстати, карантин в 29-ой был объявлен всего лишь на 4 дня. Это на граните науки никоим образом не сказалось. Зато неожиданно сильная вспышка гриппа сказалась на работе поликлиник.

«Прежде всего изменяется режим работы лечебных учреждений. Прием вызовов во всех взрослых и детских поликлиниках до 20 часов. Очень важно, чтобы население это знало», - сообщили в мэрии. Также круглосуточно была открыта центральная аптека на Ленина, так что нужные лекарства приобретали и днем, и ночью. Они тогда были доступны по цене и имелись в достаточном количестве. Специалисты спрогнозировали, что вирус будет душить взрослых и детей еще недель шесть, и переболеет им процентов 30 от всего населения города.

Таким было 15 февраля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2000 году?

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