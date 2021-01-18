18 января 2021, 18:19
Общество

Названы сроки восстановления водоснабжения в Питкяранте

Местных жителей предупредили, что в первое время напор воды будет очень слабым

Вода в дома жителей Питкяранты начнет поступать сегодня в ближайшие полтора часа. Об этом порталу «Петрозаводск говорит» сообщил источник в коммунальных службах. Тем не менее жителям все равно рекомендуют сохранять запас воды на случай экстренной ситуации.

Между тем глава Карелии на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что начать подачу воды в систему планируется сегодня ночью.

«Чтобы не повредить сети после длительного простоя, вода в них будет подаваться медленно. Поэтому наполнение займет не менее 6 часов»,

- написал Артур Парфенчиков.

Глава акцентировал внимание, что в первое время напор воды будет слабым, а вода будет грязной и ее нужно будет пропускать.

Губернатор также сообщил, что в ходе работ по восстановлению водоснабжения города был выявлен еще один замерзший участок — под мостом через пролив. Трубы для него доставили. Большая часть резервного водопровода сварена. Монтаж планируют завершить вечером.

Напомним, 14 января стало известно, что из-за аномальных морозов в Питкяранте замерз участок трубопровода, город остался без воды. (фото vk.com)

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