07 октября 2025, 12:14
Общество

Названы самые частые нарушения в содержании домов в Петрозаводске

Специалисты «Службы заказчика» провели очередную проверку в столице Карелии
Мусор а газоне
Фото: freepik.com

Названы самые частые нарушения в содержании домов и дворов в Петрозаводске. Статистику за прошлую неделю озвучили в «Службе заказчика».

Проверка прошла в 154 многоквартирных домах в карельской столице. Специалисты службы выявили 83 нарушения. Большая их часть — 42, относится к ненадлежащему содержанию общего имущества, а 14 — к неисправностям в системе горячего водоснабжения и отопления.

У управляющих компаний и ТСЖ также есть сложности с уборкой тротуаров и газонов, а также с открытыми чердаками и подвалами, содержанием фасадов.

ТСЖ
нарушения
управляющая компания