07 октября 2025, 12:14
Названы самые частые нарушения в содержании домов в Петрозаводске
Специалисты «Службы заказчика» провели очередную проверку в столице Карелии
Фото: freepik.com
Названы самые частые нарушения в содержании домов и дворов в Петрозаводске. Статистику за прошлую неделю озвучили в «Службе заказчика».
Проверка прошла в 154 многоквартирных домах в карельской столице. Специалисты службы выявили 83 нарушения. Большая их часть — 42, относится к ненадлежащему содержанию общего имущества, а 14 — к неисправностям в системе горячего водоснабжения и отопления.
У управляющих компаний и ТСЖ также есть сложности с уборкой тротуаров и газонов, а также с открытыми чердаками и подвалами, содержанием фасадов.