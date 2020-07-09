Насильник напал на улице на двух девушек в Карелии

В Сегеже расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины. Его обвиняют в попытках изнасилования, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 28 июня подозеваемый напал на улице в Сегеже сначала на одну незнакомую девушку, а потом на другую. Мужчина был пьян. Оба раза он избил девушек и попытался изнасиловать. Однако потерпевшим удалось вырваться от насильника и убежать.

Подозреваемый арестован. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Следователи устанавливают обстоятельства произошедших преступлений.